علماء بريطانيون يجربون لقاحاً جديداً ضد كورونا أكثر فعالية ضد المتحورات الجديدة

لندن-سانا

يجرب باحثون بريطانيون لقاحاً جديداً ضد فيروس كورونا لا يستخدم الإبر في مسعى لجعل التطعيم أكثر فعالية ضد المتحورات الجديدة والفيروسات المحتملة من عائلة كورونا.

وحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية فإن علماء من جامعة ساوثامبتون البريطانية يعملون على تجريب لقاح يجري منحه بشكل هوائي عن طريق الجلد ثم تصل الجرعة بدقة إلى الجسم والمناطق المستهدفة.

ويتم أخذ جرعة هذا اللقاح من خلال وضع المركب في جهاز صغير ثم يتم إلصاق جزء بلاستيكي منه بجلد الجسم في منطقة الذراع وعندئذ يتم الضغط والدفع حتى يدخل اللقاح عن طريق الجلد.

وأوضح الباحث سول فوست وهو مدير منشأة التجارب السريرية التابعة للمعهد الوطني البريطاني للصحة في جامعة ساوثامبتون أن هذا اللقاح يمنح مناعة واسعة ضد فيروس كورونا المستجد ويأخذ بالحسبان المتحورات الموجودة والأخرى التي ستظهر مستقبلاً.

بدوره قال البروفيسور في جامعة كامبريدج جوناثان هيني والذي قام بتطوير اللقاح في إطار تعاون مع شركة البحوث “ديوسينفاكس”: “عندما تنتشر متحورات جديدة فإن المناعة تبدأ في التراجع ومن الضروري أن يواصل العلماء تطوير جيل جديد من اللقاحات المحتملة لحماية الناس من التهديدات المستقبلية للفيروس”.

ووصف اللقاح الجديد المحتمل بالمبتكر سواء من حيث الطريقة التي يجري منحه بها أو من ناحية الطريقة التي يحفز بها جهاز المناعة لدى الإنسان من أجل التصدي للفيروسات التي تنتمي لـ “عائلة كورونا”.

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