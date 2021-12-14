علماء يابانيون يبتكرون كمامة ذكية لاكتشاف كورونا

طوكيو-سانا

تمكن فريق من العلماء اليابانيين من ابتكار كمامة ذكية تضيء في الشمس وتتوهج إذا كانت تحتوي على آثار لفيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن الفريق الذي يرأسه ياسوهيرو تسوكاموتو من جامعة كيوتو في غرب اليابان قوله في بيان صحفي إنه تم تطوير هذه الكمامة الذكية “عبر استخدام أجسام مضادة مستخرجة من بيض النعام بعد أن تبين أن هذا الطائر قادر على إنتاج عدة أنواع من الأجسام المضادة أو البروتينات التي تحيد الأجسام الغريبة في الجسم”.

وأوضح تسوكاموتو أن العلماء كانوا بدؤوا في وقت سابق بإنشاء قناع مغطى بأجسام مضادة مستخرجة من بيض النعام يستهدف كورونا بناء على بحث سابق أظهر أن هذه الطيور لديها مقاومة قوية للأمراض.

وأشار إلى أنه وفي شباط من العام الماضي حقن الفريق عدداً من النعام بنموذج غير نشط وغير مهدد من كورونا ونجحوا في استخراج كمية كبيرة من الأجسام المضادة من بيضه ثم طوروا مادة خاصة توضع داخل الكمامات يمكن إخراجها ورشها بصبغة فلورية تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس المستمدة من بيض النعام وفي حال وجود أثر لكورونا تتوهج المادة أو المرشح تحت الأشعة فوق البنفسجية.

وفي دراسة صغيرة للتحقق من الأمر ارتدى أشخاص خاضعون للاختبار الكمامات وبعد ثماني ساعات تمت إزالة المرشحات ورشها بمادة كيميائية تضيء تحت الأشعة فوق البنفسجية عند وجود الفيروس فتوهجت التي ارتداها المصابون بكورونا حول مناطق الأنف والفم.

وأعرب تسوكاموتو عن أمله بأن توفر تلك الكمامات المضيئة طريقة سهلة لاختبار كورونا لافتا الى أن هذه الكمامة قد توفر اختبارا منخفض التكلفة للفيروس في المنزل.

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