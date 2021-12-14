باقري كني: قدمنا مقترحات عديدة لتضييق الفجوات في مباحثات فيينا

طهران-سانا

قال مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين إلى مباحثات فيينا علي باقري كني إن إيران قدمت العديد من المقترحات وعملت بشكل بناء وأبدت مرونة لتضييق الفجوات خلال المباحثات الجارية بينها وبين المجموعة الدولية في العاصمة النمساوية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن باقري كني قوله في تغريدة على تويتر إن بعض الأفرقاء ماضون في لعبة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية.. فيما نعلم أن الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين…إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح الأخطاء فستمهد الطريق سريعا لاتفاق جيد”.

وتواصلت أمس المشاورات الدبلوماسية المكثفة في فيينا بين رؤساء الوفود المشاركة بهدف التوصل إلى توافق لإحياء نصوص الاتفاق النووي ورفع الحظر الظالم المفروض على إيران وذلك في اليوم الخامس من جولة المفاوضات الجديدة.

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