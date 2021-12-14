14 كانون الأول 1901- العالم غولييلمو ماركوني يجري أول اتصال لاسلكي

دمشق-سانا

557 – القسطنطينية تتعرض لدمار شديد جراء زلزال.

1900 – ماكس بلانك يقدم اشتقاقاً نظرياً لقانون إشعاع الجسم الأسود في ميكانيكا الكم.

1901 – العالم غولييلمو ماركوني يجري أول اتصال لاسلكي.

1911 – المستكشف النرويجي روال أموندسن يصل مع أربعة من زملائه إلى نقطة القطب الجنوبي للمرة الأولى.

1947 – افتتاح ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد.

1950 – الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على إنشاء المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهدف توفير المساعدات الإنسانية وحماية اللاجئين وحل مشكلاتهم في مختلف أنحاء العالم.

1988 – الولايات المتحدة توافق للمرة الأولى على إجراء مباحثات مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية وذلك منذ اعتراف الأمم المتحدة بالمنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني ومنحها عضوية الأمم المتحدة بصفة مراقب.

2003 – رئيس باكستان برفيز مشرف ينجو من محاولة اغتيال هي الثالثه منذ توليه السلطة.

2008 – الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يزور العراق ويوقع فيه مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية وتعرض الرئيس الأمريكي أثناء مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي إلى قذفه بفردتي حذاء من قبل مراسل قناة البغدادية منتظر الزيدي.

من مواليد هذا اليوم..

1861 – جورجي زيدان أديب ومؤرخ لبناني.

1909 – إدوارد تاتوم عالم أحياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1958.

1947 – ديلما روسيف رئيسة البرازيل الـ 36.

من وفيات هذا اليوم..

1799 – جورج واشنطن رئيس الولايات المتحدة الأول.

1860 – جورج هاملتون غوردون رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1989 – أندريه ساخاروف عالم نووي سوفيتي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1975.

أعياد ومناسبات..

يوم القطب الجنوبي.

يوم المعلم في فلسطين.

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