نقابة الأطباء البيطريين والتربية تكرمان متفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي

دمشق-سانا

كرمت نقابة الأطباء البيطريين بالتعاون مع وزارة التربية اليوم 57 طالباً وطالبة من المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي من أبناء الأطباء البيطريين في مختلف المحافظات للعام الدراسي 2020-2021 وذلك في معهد الحرية “اللاييك” بدمشق.

وزير التربية الدكتور دارم طباع أكد خلال كلمة له أهمية التميز الذي يحققه الطلاب خلال دراستهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلدهم لافتاً إلى أن “هذا التكريم الذي يجري لأول مرة على مستوى سورية عمل مهم جداً وسيعطي حافزاً لكل أبناء أطباء هذه المهنة لكي يعملوا بدأب ليكونوا متميزين ومتفوقين”.

نقيب الأطباء البيطريين الدكتور إياد السويدان شدد على حرص النقابة على استمرار هذا التفوق والتميز للطلبة والذي يعد امتداداً لتميز آبائهم الأطباء البيطريين في ميادين عملهم المختلفة مشيراً إلى دور وزارة التربية في تعزيز العمل التربوي ودعمها للتفوق والنجاح.

بدورهم أكد عدد من الطلاب المكرمين أن التفوق هو نتاج للعمل والإرادة وتعاون الأهالي والمدرسين والطلاب مشيرين إلى أن هذا التكريم يعبر عن الاهتمام بهم ويشكل حافزاً لبذل المزيد من الجهود خلال المراحل الدراسية القادمة.

حضر التكريم أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بدمشق حسام السمان ورئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة المكلف علي العباس والدكتور وسام النصر الله رئيس مكتب العمال والفلاحين بدمشق وسليمان يونس مدير تربية دمشق وعدد من الأطباء البيطريين.

رحاب علي