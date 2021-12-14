سوتشي يقسو على سبارتاك موسكو في الدوري الروسي

موسكو-سانا

فاز فريق سوتشي على ضيفه سبارتاك موسكو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام الجولة الثامنة عشرة من عمر الدوري الروسي الممتاز بكرة القدم.

سجل أهداف فريق سوتشي كل من اللاعبين كريستيان نوبوا وإيفيلين بوبوف وأرتور يوسيبوف في الدقائق 28 و89 و97 على الترتيب.

ولعب سوتشي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 65 بعد طرد لاعبه نوبوا لتدخله العنيف على أحد لاعبي الخصم.

كما أنهى سبارتاك المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ماكسيميليانو كوفريي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة رفع سوتشي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الروسي مقلصاً الفارق إلى 7 نقاط مع المتصدر زينيت بينما تجمد رصيد سبارتاك عند 23 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق الدوري.