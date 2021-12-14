قراءات شعرية مختلفة في جمعية الشعر باتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

أقامت جمعية الشعر في اتحاد الكتاب العرب لقاء شعرياً شارك فيه عدد من الشعراء بأشكال شعرية مختلفة غلب عليها التفعيلة والشطرين والمواضيع الإنسانية.

وألقى الشاعر سليمان السلمان عدداً من نصوصه الشعرية التي فسرت ما يحمله الشعر من انعكاسات إنسانية لافتاً إلى ضرورة أن يحمل الشعر هموم المجتمع ويعكس قضاياه إضافة إلى المعاني التي التقطها من الواقع وهي تمثل معاناة الإنسان.

كما ألقى الشاعر جهاد الأحمدية قصائده التي حملت رؤاه وما يحبه للإنسان بعاطفة صادقة حيث كانت الموسيقا الشعرية حاضرة في انعكاسات الشاعر الوجدانية.

وقدم الشاعر بشير دحدوح عدداً من نصوصه التي عبر فيها عن نزعة وجدانية ذاتية مشابهة للواقع وكان للخيال دور في صياغتها فجاءت مشابهة لكل ما يخص الإنسان وهمومه.

وأشارت مقررة جمعية الشعر هيلانة عطا التي أدارت اللقاء إلى تنوع الأنماط الشعرية والتزامها بالوجدان الشعري واختلاف مستوياتها.

كما أشار عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب العرب رياض طبرة خلال مداخلة له إلى عزم الاتحاد على إجراء انتخابات لمقرر جمعية الشعر وأمين سرها في أول العام القادم.

محمد خالد الخضر