الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس لقوى العدوان السعودي

صنعاء-سانا

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني اليوم طائرة تجسسية تابعة للعدوان السعودي في أجواء محافظة شبوة جنوب البلاد.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله في بيان: إن “الدفاعات الجوية للجيش اليمني تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية دون طيار تابعة للعدوان السعودي وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بالمحافظة”.

وكانت الدفاعات الجوية للجيش اليمني أسقطت يوم الجمعة الماضي طائرة تجسسية أمريكية الصنع لقوى العدوان السعودي في أجواء محافظة مأرب.