ضبط مواد غذائية فاسدة في معملي حلويات ومخابز مخالفة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ضبوطاً تموينية طالت مخابز بمخالفات التصرف بأكياس الدقيق التمويني والتوقف عن العمل ومعملي راحة وحلويات لحيازة مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق سائر شيحا في تصريح لـ سانا أنه أثناء قيام عناصر المديرية بمهامهم تم ضبط مخبز في جديدة عرطوز بمخالفة التصرف بالدقيق التمويني بكمية “22” كيساً وزن كل كيس “50” كيلوغراماً بقصد الاتجار بها في السوق السوداء ومخابز أخرى في التل ومعضمية الشام وحجيرة وسبينة وجربا بمخالفات التوقف عن العمل دون إعلام المديرية وسوء الصنع و بيع الخبز بالعدد.

ووفق شيحا طالت الضبوط أيضاً معمل راحة في القزاز بمخالفة حيازة بقايا راحة قديمة بقصد إعادة التصنيع وحيازة مواد منتهية الصلاحية بكمية “35” كيلوغراماً ومعمل حلويات في عرطوز بمخالفة حيازة مواد غذائية فاسدة بكمية “100” كيلوغرام من الحليب الفاسد.

علي عجيب

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