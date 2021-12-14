فرقة الجاز السورية (فلك) تتألق على خشبة مسرح الحمراء

دمشق-سانا

حظي عشاق موسيقا الجاز بأمسية دافئة على أنغام الترومبيت والكيبورد والدرامز وآلات شكلت هارمونياً متناغماً ومتناسقاً أبدع بأدائها شباب فرقة الجاز السورية “فلك” على خشبة مسرح الحمراء وسط حضور مميز ولافت.

الأمسية التي أقامتها مديرية المسارح والموسيقا تنوعت بين مقطوعات جاز عالمية وأخرى مندمجة بالتراث العربي تميز بأدائها عازفو الترومبيت دلامة شهاب والكيبورد طارق سكيكر الذي قام بالتوزيع وشكلا معا ثنائيا متميزا أثناء عزف تلك المقطوعات.

تضمن البرنامج عزف مقطوعة بعنوان بادية من تأليف باسم الجابر إضافة لمقطوعة في آخر الظلمة وفي برودة المساء وأغنية بذكر بالخريف للسيدة فيروز بصوت المطربة عبير بطل التي أدت ابتهالا من التراث القديم كما حضرت الدبكة في الحفل بأداء شهاب على الترومبيت.

وفي تصريح لمراسل سانا بين العازف شهاب أن العمل على هذا المشروع بدأ منذ أكثر من عام ضمن مساعي الفرقة دمج الموسيقى العربية مع الجاز وهي مدرسة عالمية بحد ذاتها.

وأشار شهاب إلى أن الفرقة تبتعد عن النمطية في أداء مقطوعاتها لتقدم موسيقى الجاز التي أصبحت تراثا عالمياً وتحتاج إلى اختلاط مع الغرب بشكل أكثر.

وتتألف فرقة الجاز السورية فلك من 5 عازفي جاز وهم دلامة شهاب “ترومبيت وساكسفون” وطارق سكيكر “بيانو وكيبورد” وباسم الجابر “كونترباص” وهانيبال سعد “غيتار” وفارس الدهان “درامز” مع المغنية عبير البطل.

هادي عمران