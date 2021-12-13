الهند تطلق طوربيدات أسرع من الصوت

نيودلهي-سانا

أعلنت منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية اليوم أنها اختبرت بنجاح نظامها الجديد لإطلاق الطوربيدات الأسرع من الصوت بمساعدة الصواريخ.

ونقلت سبوتنيك عن المنظمة قولها في بيان إنها طورت نظام طوربيدات أسرع من الصوت بمساعدة الصواريخ والذي أطلق بنجاح من جزيرة ويلر في أوديشا اليوم موضحة أن الجيل القادم من النظام مصمم لتعزيز القدرة الحربية المضادة للغواصات إلى ما هو أبعد من النطاق التقليدي للطوربيد.

وأضاف البيان أن تصميم النظام الجديد يتضمن تقنيات متقدمة مثل الدفع الصلب على مرحلتين والمشغلات الكهروميكانيكية والملاحة الدقيقة بالقصور الذاتي.

والطوربيد هو صاروخ يستعمل لمحاربة السفن ويمكن إطلاقه من غواصة أو من طائرة.

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