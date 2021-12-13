النمسا تحذر من تسييس مصطنع للألعاب الأولمبية في الصين

فيينا -سانا

حذرت النمسا اليوم من تسييس مصطنع للألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في شباط العام القادم في الصين داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى نهج توافقي بهذا الخصوص.

وقال وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبرغ في تصريحات لوسائل الإعلام النمساوية عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم “إن تحويل الأولمبياد الشتوية في بكين إلى حدث سياسي هو أمر غير مجد” مشيراً إلى أنه لم يتم بعد البت فيما إذا سترسل النمسا دبلوماسيين برفقة الوفد النمساوي المشارك في الأولمبياد أم لا” وذلك في إشارة إلى دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن لمقاطعة سياسية دبلوماسية للأولمبياد وحضور رياضي فقط.

بدوره أشار موقع صحيفة اوستارايخ النمساوية إلى أن الأوروبيين سيبحثون قريباً هذه المسألة في محاولة للتوصل إلى اتخاذ موقف موحد وسط أصوات تدعو إلى عدم الانصياع لدعوات واشنطن بمقاطعة الأولمبياد.

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