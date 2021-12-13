إيران تجدد استعدادها الوصول إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على استعداد بلاده للوصول إلى اتفاق جيد للاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم إن “البرنامج النووي الإيراني ستتم متابعته بما يتناسب مع الاتفاق النووي إزاء إلغاء الحظر”.

وأشار عبداللهيان إلى العلاقات الإيجابية بين إيران وسلطنة عمان وإرادتهما في استمرار وتطوير وترسيخ العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي.

من جانبه أشار وزير الخارجية العماني إلى دعم مسقط للمفاوضات النووية مؤكداً أن جدية إيران واهتمامها بالوصول إلى نتيجة من المفاوضات هو أمر يبعث على التفاؤل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency