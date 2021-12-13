جامعة حلب تستضيف فعاليات ثقافية حول الهوية الوطنية والنهوض بالوعي

حلب-سانا

فعاليات ثقافية متنوعة شهدتها جامعة حلب أكدت على الهوية الوطنية الجامعة وتفعيل الثقافة في صفوف الطلاب والنهوض بالمشروع الفكري الوطني.

وتضمنت الفعاليات ندوة فكرية في كلية الطب بالجامعة تحدث فيها الدكتور محمد الحوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب عن التضحيات والمعارك التي خاضها أبطال سورية منذ التاريخ وإخلاصهم لتراب الوطن ودور الثقافة كخط أول في الدفاع عن الهوية السورية بينما تحدث عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب العرب الأرقم الزعبي عن استهداف الحرب للتراث المادي السوري ومحاولة سرقته وتدميره مؤكداً أن واجب المؤسسات الثقافية تقديم أقصى ما لديها لإعادة الألق لهذا التراث وصونه للأجيال.

من جانبه أكد إياد مرشد المدير العام لمكتبة الأسد الوطنية على عقلنة الثقافة لترسيخ التفكير العلمي وتحقيق التنمية المستدامة وربط المجتمع بالتوجهات العلمية والفكر المنفتح من خلال مكافحة الجهل والشعوذة والتركيز على التنشئة الاجتماعية.

وفي مداخلات الحضور أشار الدكتور إبراهيم الحديد أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في جامعة حلب إلى أهمية تراثنا بتنوعه مؤكداً ضرورة تكريس ثقافة التسامح والمحبة والمواطنة.

وفي تصريح للشاعرة غالية خوجة أمينة سر فرع حلب لاتحاد الكتاب أكدت أهمية التمسك بالهوية السورية فالحضارة والأبجدية بدأتا في سورية ولا يمكن أن نتخلى عنهما.

حضر الندوة عدد من الكتاب والأدباء ورئيس تحرير مجلة التراث العربي عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب العرب الدكتور فاروق إسليم وأعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد.

وأقيم على هامش الندوة معرض للكتاب في قاعة ابن البيطار بكلية الطب احتوى على إصدارات متنوعة عن اتحاد الكتاب بأسعار مخفضة تشجيعاً للطلاب على اقتناء الكتاب الورقي.

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