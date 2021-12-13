مجلس الشعب: معركة سورية في مقاومة المحتل مستمرة حتى استعادة الجولان كاملاً

دمشق-سانا

أكد مجلس الشعب أن كل ذرة من تراب الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية وان معركة مقاومة المحتل فيه باقية ومستمرة حتى استعادته كاملاً.

وأشار المجلس في بيان أصدره اليوم لذكرى مرور أربعين عاماً على قرار الكيان الصهيوني المشؤوم بضم الجولان تلقت سانا نسخة منه إلى أن ما تتعرض له سورية اليوم من خلال مؤامرة كونية كبرى اشتركت في تنفيذها قوى الشر والعدوان والإرهاب بدعم من القوى الاستعمارية الغربية والصهيونية ما هو إلا محاولات يائسة لحرف أنظار الشعب العربي السوري عن معركته الأساسية في استرجاع وتحرير كامل أراضيه المحتلة والدفاع عن حقوقه المشروعة.

وأشاد المجلس بمقاومة أهلنا في الجولان المحتل للتدابير التشريعية والإدارية الصهيونية وتمسكهم بهويتهم السورية وإثباتهم للعالم أجمع أن إرادتهم لن تكسر وعزيمتهم لن تلين وأن إيمانهم بأرضهم ووطنهم وجيشهم وقائدهم راسخ لا يتزحزح وأنهم واثقون من التحرير مهما طال الزمن ورغم كل محاولات الكيان الغاصب.

ووجه المجلس في ختام بيانه التحية لأرواح شهداء الجولان وشهداء الوطن ولأهالي الجولان المقاومين.