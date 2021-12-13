الخارجية الفلسطينية تحذر من مواصلة الاحتلال مخططاته الاستيطانية في القدس

القدس المحتلة-سانا

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تداعيات مواصلة الاحتلال الإسرائيلي مخططاته الاستيطانية الرامية إلى استكمال عزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني.

وأدانت الخارجية في بيان لها اليوم أوردته وكالة وفا التغول الاستيطاني الاحتلالي في القدس وكان آخر أشكاله استيلاء الاحتلال على خمسة دونمات في حيي الشيخ جراح ووادي قدوم بالقدس وطرد العائلات الفلسطينية منهما إضافة إلى اقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال.

وأكدت الخارجية أن الاحتلال يسابق الزمن لحسم مستقبل القدس من جانب واحد بالقوة ما يهدد بوأد أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس مطالبة المجتمع الدولي بالضغط عليه لوقف مخططاته الاستيطانية غير الشرعية وعمليات التطهير العرقي بحق الفلسطينيين.