اعتداء تركي بالقذائف يستهدف محيط تل تمر بريف الحسكة

الحسكة-سانا

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين اعتداءها بقذائف المدفعية على الريف الغربي لبلدة تل تمر بريف الحسكة الغربي.

وقالت مصادر اهلية لمراسل سانا إن “مرتزقة الاحتلال التركي اعتدوا بقذائف المدفعية على منازل المواطنين في قرية الطويلة غرب بلدة تل تمر بريف الحسكة الغربي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيون بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة حيث اعتدت أول أمس على قرية الدردارة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.