دورة تأهيل وترقية مدربين للملاكمة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

بمشاركة 97 دارساً ودارسة أقام اتحاد الملاكمة دورة تأهيل وترقية للمدربين وذلك في صالة ملعب الباسل باللاذقية.

أمين سر اتحاد الملاكمة محمود السلوم قال في تصريح لـ سانا إن الدورة تناولت أصول ومبادىء علم التدريب بالملاكمة واحدث ما توصل اليه تكتيك التدريب مضيفا أن الاتحاد يتجه لإقامة دورات تدريبية وتحكيمية أخرى العام القادم بالاعتماد على الخبرات الدولية بما ينعكس إيجابا على أعداد منتخبات وطنية تكون قادرة على المنافسة بالبطولات الدولية.

ولفت السلوم إلى أن الاتحاد بصدد العمل على استثمار المهارات التدريبية التي تنتج عن هذه الدورة بالشكل الأمثل من أجل إعداد منتخبات بمختلف الفئات العمرية وخصوصا للإناث للمشاركة في البطولات العربية والدولية المقبلة.

واعتبرت الدارسة رزان القصير أن الدورة أغنت معلوماتها التدريبية في اللعبة وستعمل على تطبيق ما تعلمته بغية تطوير المستوى المهاري مبدية استعدادها للمشاركة بالدورات كافة التي سيقيمها الاتحاد لاحقا.