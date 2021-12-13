الحرارة غداً أعلى من معدلاتها وأمطار متوقعة بمعظم المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الجنوب مترافق بمقدمة منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً بشكل عام يتحول إلى غائم ماطر خلال ساعات بعد الظهر والمساء فوق المناطق الساحلية وتكون الهطولات غزيرة في تلك المناطق ويمتد الهطل تدريجياً إلى معظم المناطق الغربية والوسطى خلال ساعات المساء والليل فيما يكون بارداً ليلاً على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين خفيفة ومعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..