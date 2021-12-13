بريطانيا تسجل أول وفاة بمتحور أوميكرون

لندن- سانا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم أن مريضاً واحداً على الأقل توفي بعد إصابته بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون في البلاد.

ونقل موقع سكاي نيوز عن جونسون قوله أثناء زيارته لمركز تطعيم بالقرب من بادينغتون غرب لندن للأسف.. يؤدي متحور أوميكرون إلى دخول المستشفى وللأسف تم تأكيد وفاة مريض واحد على الأقل بسبب هذا المتحور لذا أعتقد أن الفكرة التي تعتبر أن أوميكرون أكثر اعتدالاً يجب أن نضعها جانباً وأن نركز حالياً على الوتيرة التي ينتشر بها المتحور بين السكان وبالتالي فإن أفضل شيء يمكننا القيام به هو الحصول على الجرعة المعززة من اللقاح.

وكان وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد كشف في وقت سابق اليوم أن متحور أوميكرون ينتشر بمعدل كبير في بريطانيا ويمثل نحو 40 بالمئة من إصابات كورونا في لندن.

ورفعت السلطات البريطانية أمس درجة التأهب لمواجهة جائحة كورونا إلى المستوى 4 من المستوى 3 بناء على توصية من كبار المسؤولين الطبيين للحد من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.