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الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها

2021-12-13

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها والإسراع في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم أوردته وكالة وفا الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم وأدت إلى استشهاد الشاب جميل محمد الكيال 31 عاماً وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين بالرصاص خلال الاقتحام والاعتداء السافر الذي تعرضت له مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي ما يلزم من الإجراءات الحاسمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإجبار الاحتلال على وقف جرائمه فوراً.

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