الحسكة.. صدور نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير

الحسكة-سانا

أصدر فرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة نتائج امتحان اللغة الأجنبية الاستثنائي للقيد في درجة الماجستير الذي تم إجراؤه يوم أمس في مبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وبين عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالحسكة الدكتور قحطان الفلاح في تصريح لمراسل سانا أن عدد المتقدمين للاختبار في اللغة الإنكليزية بلغ 129 طالباً وطالبة وبنسبة نجاح 21.71 بالمئة فيما تقدم لاختبار اللغة الفرنسية 4 طلاب وبنسبة نجاح 50 بالمئة.

وأشار الفلاح إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الطلاب الناجحين في لوحة الإعلانات الخاصة بالكلية أو من خلال صفحة جامعة الفرات على الفيس بوك.

وكان فرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة قد أجرى اختبار المقدرة اللغوية للقيد بدرجة الماجستير السابق خلال الشهر الماضي.