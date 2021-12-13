مبادرة شبابية لإضاءة وتزيين جسر النشوة بالحسكة وزراعة الأشجار

الحسكة-سانا

نفذ متطوعو مشروع سوا شباب التابع لجمعية المودة الخيرية بالحسكة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف مبادرة شبابية لإضاءة وتزيين جسر النشوة الذي يربط مركز المدينة بحي النشوة.

وبين مدير مشروع سوا شباب أيهم الحمدوش في تصريح لمراسل سانا أن المبادرة التي شارك فيها 50 متطوعاً من اليافعين والشباب تهدف إلى زراعة 40 غرسة من شجر السرو والصنوبر في المنطقة المحيطة بالجسر.

وأشار إلى أن المبادرة التي يتم تنفيذها بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تأتي في إطار جهود الشباب المتطوعين في خدمة مجتمعهم وتحسين الواقع الخدمي من خلال استهداف منطقة جسر النشوة بالإضاءة والزينة وزراعة الأشجار ليستفيد من المبادرة الأهالي العابرون ليلاً من الجسر من وإلى مركز المدينة والأحياء المحيطة.

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