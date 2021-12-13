معرض لأعمال المشروعات متناهية الصغر في السويداء

السويداء-سانا

أعمال 20 مشروعاً متناهي الصغر تضمنها المعرض الذي افتتحته اليوم مبادرة أهل الأعراف التطوعية في صالة دير وكنيسة يسوع الملك للآباء الكبوشيين بمدينة السويداء.

المعرض الذي يقام بمناسبة أعياد الميلاد ويستمر لمدة أربعة أيام يضم مجموعة أعمال يدوية خشبية وصوفية وإكسسوارات وتحفاً و شموعاً و مجسمات للزينة ومنتجات غذائية محلية وغيرها من الأعمال .

وأشار مسؤول مبادرة أهل الأعراف التطوعية أنور العماطوري في تصريح لمراسل سانا إلى أن المعرض يهدف للتعريف بمنتجات المشروعات متناهية الصغر في إطار دعم القائمين عليها وكذلك تأكيد جوانب المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع مبينا أنه يتخلله تكريم لأطفال متلازمة داون .

وذكرت ليندا عقل أم لشهيدين أنها شاركت بتقديم ألبسة أطفال وحقائب من الصوف بما يدعم تسويق إنتاجها فيما أبدت ندى الخطيب سعادتها بالتواجد لتقديم إكسسوارات وزينة عيد الميلاد وتبادل الخبرات مع العاملين بمجال المشروعات متناهية الصغر والمهتمين بهذا المجال.

وأشار بسام سراي الدين إلى أنه يسعى عبر المعرض لإظهار مجسمات جديدة من أعماله للتحف الخشبية في حين وجدت ميسون الجمال أن المعرض يؤكد أهمية الإنتاج في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة الحرب على سورية .

ووجدت الشابة هبة الشعراني العاملة في مجال إعادة تدوير الأقمشة وتصميم الأزياء والرسم أن المعرض يدعم تطوير أعمالها فيما بينت دعاء عزام أن المعرض يعد الأول لها وخطوة جديدة في حياتها العملية.

عمر الطويل

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