بدء تنفيذ خطة لإنتاج 195 ألف غرسة حراجية بالسويداء

السويداء-سانا

بدأت مديرية الزراعة السويداء بتنفيذ خطة لإنتاج 195 ألف غرسة حراجية ضمن مشتلي العين ونمرة للموسم الحالي.

وأشار رئيس دائرة الحراج بالمديرية المهندس أنس أبو فخر في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الخطة الإنتاجية تم اعتمادها بناء على معطيات الواقع لتأمين غراس من مختلف الأنواع الحراجية للموسم القادم وذلك بما يخدم احتياجات حملات التشجير وخطط التحريج لزيادة رقعة المسطحات الخضراء.

ولفت المهندس أبو فخر إلى أن الدائرة تتابع تنفيذ خطة التحريج الاصطناعي للموسم الحالي حيث بلغت المساحات المزروعة لغاية تاريخه 20 دونماً تمت زراعتها بنحو ألفي غرسة.

وتبلغ مساحة الحراج في محافظة السويداء نحو 12055 هكتاراً موزعة بواقع 8055 هكتاراً ضمن أملاك الدولة و4000 هكتار حراج خاصة.

عمر الطويل

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