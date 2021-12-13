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البرازيل تسجل 1688 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-12-13

برازيليا وبكين-سانا

سجلت البرازيل 1688 إصابة و 86 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحسب أحدث بيانات وزارة الصحة البرازيلية بلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 22 مليوناً و 189867 إصابة منذ بدء الجائحة بينما بلغ إجمالي الوفيات 616830 وفاة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة أن بر الصين الرئيسي سجل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 80 إصابة محلية ليبلغ إجمالي الإصابات 99780 إصابة في حين لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليبقى العدد ثابتاً عند 4636 حالة.

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