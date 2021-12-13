13 كانون الأول 1930- ظهور سلسلة الأفلام الكرتونية ميكي ماوس لأول مرة

دمشق-سانا
1794/ الكونغرس الأمريكي يغير علم الولايات المتحدة ويجعله مكوناً من 15 نجمة و15 خطاً.
1822/إعلان استقلال اليونان.
1893/تشكيل حزب العمال في بريطانيا.
1930/ظهور سلسلة الأفلام الكرتونية ميكي ماوس لأول مرة.
1942/الحلفاء يعقدون مؤتمراً لبحث محاكمات الحرب العالمية الثانية ويصدرون إعلان سانت جيمس.
1943/أدولف هتلر يعلن الحرب الشاملة على الحلفاء.
1953/إعلان الدستور في يوغوسلافيا واختيار المارشال جوزيف بروز تيتو رئيساً لها.
1958/ 9000 عالم من 43 دولة يطالبون الأمم المتحدة بحظر التجارب النووية.
1966/الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يختار روبرت ويفر أول مرشح أسودفي تاريخ الولايات المتحدة لدخول فريقه الرئاسي.
1966/الولايات المتحدة تجري تجربة نووية في موقع اختبار بصحراء نيفادا.
1980/بدء العمل بالدستور في توغو.
2001/ زلزال في السلفادور بقوة 7ر7 درجات على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 844 شخصاً.
من مواليد هذا اليوم..
1864/ فلهلم فيين عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1911/.
1927/ سيدني برانر عالم أحياء جنوب أفريقي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2002/.
من وفيات هذا اليوم..
1906/ألكسندر بوبوف فيزيائي روسي.
1923/ألكسندر ريبو رئيس وزراء فرنسا.
2009/منصور الرحباني موسيقي لبناني.
أعياد ومناسبات..
ليلة رأس السنة الميلادية حسب التقويم اليولياني والكنائس الأرثوذكسية الشرقية.
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