13 كانون الأول 1930- ظهور سلسلة الأفلام الكرتونية ميكي ماوس لأول مرة

دمشق-سانا

1794/ الكونغرس الأمريكي يغير علم الولايات المتحدة ويجعله مكوناً من 15 نجمة و15 خطاً.

1822/إعلان استقلال اليونان.

1893/تشكيل حزب العمال في بريطانيا.

1930/ظهور سلسلة الأفلام الكرتونية ميكي ماوس لأول مرة.

1942/الحلفاء يعقدون مؤتمراً لبحث محاكمات الحرب العالمية الثانية ويصدرون إعلان سانت جيمس.

1943/أدولف هتلر يعلن الحرب الشاملة على الحلفاء.

1953/إعلان الدستور في يوغوسلافيا واختيار المارشال جوزيف بروز تيتو رئيساً لها.

1958/ 9000 عالم من 43 دولة يطالبون الأمم المتحدة بحظر التجارب النووية.

1966/الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يختار روبرت ويفر أول مرشح أسودفي تاريخ الولايات المتحدة لدخول فريقه الرئاسي.

1966/الولايات المتحدة تجري تجربة نووية في موقع اختبار بصحراء نيفادا.

1980/بدء العمل بالدستور في توغو.

2001/ زلزال في السلفادور بقوة 7ر7 درجات على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 844 شخصاً.

من مواليد هذا اليوم..

1864/ فلهلم فيين عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1911/.

1927/ سيدني برانر عالم أحياء جنوب أفريقي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2002/.

من وفيات هذا اليوم..

1906/ألكسندر بوبوف فيزيائي روسي.

1923/ألكسندر ريبو رئيس وزراء فرنسا.

2009/منصور الرحباني موسيقي لبناني.

أعياد ومناسبات..

ليلة رأس السنة الميلادية حسب التقويم اليولياني والكنائس الأرثوذكسية الشرقية.

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