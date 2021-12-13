تورينو يتغلب على بولونيا في الدوري الإيطالي

روما-سانا

فاز فريق تورينو على ضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم الكالتشيو.

سجل هدفي فريق تورينو كل من اللاعبين أنطونيو سانابريا في الدقيقة 24 ولوكاس كوروبسكي لاعب بولونيا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 69 بينما سجل هدف بولونيا الوحيد ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع تورينو رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب فرق الكالتشيو في حين تجمد رصيد بولونيا عند 24 نقطة في المركز التاسع.

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