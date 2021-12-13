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45 حالة وفاة و863 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر

2021-12-13

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 45 حالة وفاة و863 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار في بيان إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل لغاية الآن إلى 369198 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 21060 حالة.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 499 متعافياً من الإصابة بفيروس كورونا من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 306605 أشخاص حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 49 حالة وفاة و879 حالة إصابة بفيروس كورونا.

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