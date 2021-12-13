استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل قوله في تصريح.. إن “قوات الاحتلال اقتحمت منطقة رأس العين في مدينة نابلس واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص عليهم ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين بجروح كما اعتقلت آخر في المنطقة نفسها”.

وكان فلسطيني استشهد وأصيب العشرات أول أمس جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.