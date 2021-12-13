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مشاورات ثلاثية روسية صينية إيرانية على هامش مفاوضات فيينا

2021-12-12

فيينا-سانا

أجرت روسيا والصين وإيران اليوم مشاورات ثلاثية في إطار مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المندوب الروسي الدائم لدى المنظمة الدولية في العاصمة النمساوية ميخائيل أوليانوف قوله عبر موقع تويتر إن “وفود الصين وإيران وروسيا اجرت اليوم جولة جديدة من المشاورات الثلاثية حول القضايا المتعلقة بالمفاوضات المستمرة في فيينا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي”.

وكان أوليانوف أعلن أول أمس أن المشاركين في اجتماع اللجنة المشتركة لإيران والوسطاء الدوليين الخمسة “روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا” بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي تمكنوا من معالجة عدد من مصادر سوء التفاهم التي كانت سببا للتوتر.

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