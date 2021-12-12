تحية لروح ميادة بسيليس من كورالي حنين وحلم

اللاذقية-سانا

تحية لروح الفنانة الكبيرة ميادة بسيليس وإرثها الغنائي الذي شكل علامة فارقة في الموسيقى السورية الحديثة وتحت عنوان “بيننا يحيون “قدم كورالا حنين وحلم في حفلتهما على دار الأسد باللاذقية مجموعة من أشهر أغاني هذه الفنانة الراحلة.

الحفلة التي قادها ماهر رومية وبمرافقة الموسيقيين ذو الفقار سلوم على البيانو وغانم عبد الحميد على العود ومحمد شحادة على البيركاشن “آلة إيقاعية” تميزت بالغنى والتنوع في تقديم أنماط غنائية مختلفة بدءا من الطرب والأغاني الرومانسية إلى الترانيم الدينية والأغاني الميلادية إضافة للأغاني الوطنية وهو الأمر الذي طبع مسيرة الراحلة من خلال شراكتها مع زوجها الموسيقار سمير كويفاتي وجعل منها أيقونة من أيقونات الفن السوري.

وافتتحت الحفلة بأغنيتي “صمتا” و”كلمة” بأداء مميز لكورال حنين لينقل بعدها كورال الأطفال “حلم “الجمهور إلى أجواء عيد الميلاد مع عدد من الأغان “كل عام ونحنا حباب” و”الليلة ميلاد “

واشترك الكورالان معا في تقديم ترنيمة” اراك الهي “ومجموعة من أكثر أغاني الفنانة ميادة شهرة “خليني هيك” و”كذبك حلو” و”يا طيوب” و”ياقاتلي” و”وحدي بلا رفيق” إضافة لعدد من أغاني شارات المسلسلات مثل “حارس القدس” و”حرائر” لتختتم الأمسية بأغنية “يا غالي”.

الدكتورة نهى بشور مؤسسة ومديرة الكورال بينت في تصريح لمراسلة سانا أن الحفلة جزء من مشروع بدأ العمل عليه قبل رحيل الفنانة ميادة يحتفي بالقيمة الفنية التي حققتها مع زوجها الموسيقار كويفاتي المدرسة السورية الحديثة والتي ثبتت على مدى 35 عاما وخرجت بأغنية سورية خالصة من الكلمة والموسيقى والصوت واللهجة المحلية لم تنساق لمحاكاة أغاني أو مدارس عربية وتركت بصمة غنية ومتنوعة وملتزمة بالهم الإنساني.

وبينت بشور أن الكورال يعمل على تقديم أغاني بطريقته الكورالية الموزعة هرمونيا على أربعة أصوات تبرز معها قدرة هذه المدرسة في التجدد والظهور بأساليب مختلفة مشيرة إلى أن الكورال حرص على تقديم هذه الحفلة على مختلف مسارح المحافظات من حلب واللاذقية وقريباً في طرطوس وحمص.

وتضمنت الحفلة فيلما وثائقياً عن حياة وتجربة الفنانة ميادة بسيليس التي رحلت عن عمر 54 عاما بعد معاناة مع المرض شهر آذار الماضي إضافة لشهادات لعدد ممن عاصرها.

يذكر أن كورال حنين وحلم تأسس عام 2010 ويبلغ عدد أعضائه 110 أشخاص وقدم ما يزيد على 30 حفلا ولديه ما يقارب 220 أغنية موزعة في أرشيفه.

فاطمة ناصر