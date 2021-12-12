الشعلة يفوز على المعضمية في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

درعا-سانا

فاز فريق الشعلة على معضمية الشام بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت اليوم على ملعب درعا الصناعي ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم لفئة الرجال.

وسجل هدف المباراة الوحيد عامر الحريري من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 75 من عمر المباراة بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مدرب الشعلة وليد العلي قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي إن الفريقين نشطا في الشوط الثاني وحاول كل منهما إحراز هدف التقدم لكن الغلبة كانت للشعلة بعد أن طرد الحكم أحد لاعبي المعضمية مؤكدا أن لاعبي الشعلة كانوا على قدر المسؤولية واستطاعوا الفوز بالإصرار والعزيمة.

وأصبح رصيد الشعلة 7 نقاط وتجمد رصيد المعضمية عند 8 نقاط.