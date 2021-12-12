روسيا تطور قاذف قنابل محمولة على الكتف

موسكو-سانا

طورت روسيا مجموعة متنوعة من قواذف القنابل المحمولة على الكتف ومنها القاذف (بي يو آر) الذي تم تصميمه لإطلاق قنابل عيار 62 مم.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن شركة روس أوبرون إكسبورت الروسية قولها في تقرير نشرته اليوم إنه تم تصنيف (بي يو آر) ضمن قواذف القنابل صغيرة الحجم التي تم تصميمها لاستهداف جنود المشاة والمركبات غير المدرعة والمركبات ذات التدريع الخفيف.

وقاذف القنابل الروسي (بي يو آر) يستخدم قنابل عيار 62 مم ويصل مداه إلى 950 متراً ويتراوح مداه المؤثر بين 25 و650 متراً.

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