إجراء صيانة لشبكة المياه في حمص واستمرار تنفيذ مشاريع آبار لدعم إرواء القرى

حمص-سانا

بدأت ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص أعمال صيانة للشبكة الرئيسية في شوارع متفرقة من المدينة إضافة إلى صيانات ميكانيكية وكهربائية لمحطة عين التنور ومحطة الخزانات الرئيسية وآبار المدينة ومحطة حي الزهراء.

وأوضح المهندس علي خليل مدير تنفيذ المشاريع بالمؤسسة في تصريح لمراسلة سانا أنه تم إجراء صيانة للإنارة وتبديل زيت للمضخات في محطة عين التنور وتجهيز البئر الشرقية والشمالية الشرقية كهربائياً وإصلاح عداد الغزارة للمنهل وتجهيز الحساسات للخزان الأرضي في محطة الزهراء وإصلاح جهاز التعقيم لبئري دير بعلبة والإسكان.

وأضاف خليل إن أعمال الصيانة في الريف حالياً تجري بشكل دوري ضمن مشاريع وحدات تلكلخ وشين وتلدو والقصير والحواش والمخرم والرستن والقريتين وتدمر مبيناً أنه تم سحب وتنزيل مضخات وإصلاح آبار قرى شمسين وتارين والدمينة الشرقية البطمة واللويبدة والنويحة وعين العجوز والرستن وشين والمخرم ورام جبل والصويري والقريتين وبزنايا ونوى الشوكتلية وأم العظام كما تم إصلاح مجموعات توليد لمشاريع قرى هيت ووريدة وحي الجبل والعقربية.

وأوضح خليل أنه تمت التصفية لمشاريع حفر آبار في الصالحية وأم السرج الجنوبي وربلة ومكسر الحصان وتركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لمحطة الضخ في مشروع فاحل وبئر أم الدوالي والديابية وبئر الحراكي تل شنان لافتاً إلى أن العمل مستمر في مشاريع استكمال تنفيذ خزان عال في حي المهاجرين ودعم مياه سكرة والأعمال المدنية لبئر العكاري الجديدة.

وأشار خليل إلى أن المشاريع قيد الاستلام المؤقت والتي تتضمن استبدال جزء من خط إسالة صدد وإرواء المضابع واستبدال شبكتي الإسماعيلية والأشرفية وانشاء خزان أرضي سعة 500 متر مكعب قي بلدة القبو واستبدال شبكات قرى أم جباب ومريغان وأم دالي.

رشا المحرز

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