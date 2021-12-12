نشاطات منوعة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالقامشلي

الحسكة-سانا

تضمنت الفعالية التي أقامها مشروع كاش للمساعدات النقدية التابع لجمعية الإحسان الخيرية بالقامشلي نشاطات منوعة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

الفعالية التي أقيمت بدعم من منظمة الطفولة اليونيسيف وشارك فيها عدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذووهم تنوعت ما بين العروض المسرحية والفنية والموسيقية والتوعوية ونشاطات الألعاب والمسابقات ومن ثم توزيع الهدايا على الحضور.

وأوضح مدير الحالة في مشروع كاش محمد العلي في تصريح لمراسل سانا أن مبادرة اليوم تتضمن نشاطات مختلفة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى الجانب التوعوي الخاص بمرض الكورونا وأهمية الرعاية الخاصة للأطفال المعاقين كون مناعتهم ضعيفة مبيناً أن الأطفال المشاركين في المبادرة 30 طفلاً من ذوي الإعاقات المختلفة.

ولفت الطفل محمد محسن ووالدة الطفلة حلا المشاركان في الاحتفال إلى أهمية الجهود التي يقدمها مشروع كاش والتي تساعدهم في ظروف الحياة مشيرين إلى أن نشاط اليوم أدخل الفرحة إلى قلوب الأطفال وساعدهم نفسياً على التفاعل ومشاركة الأنشطة مع الأطفال الآخرين.