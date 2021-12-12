فعالية شعرية على مسرح ثقافي جبلة تتنوع قصائدها بين الوطنية والاجتماعية والوجدانية

اللاذقية-سانا

أقام المركز الثقافي العربي في مدينة جبلة فعالية شعرية شارك فيها شعراء تنوعت قصائدهم ما بين الوطنية والغزلية والاجتماعية والوجدانية.

الفعالية التي أقيمت ضمن أيام ملتقى القرداحة الثقافي بدأت بقصيدتين من الأسلوب النثري للشاعر محسن غانم مدير الملتقى بعنوان “ماذا عن عيوني” و”يا بحر” على حين شارك الشاعر غسان دلول بقصيدتين الأولى عمودية غزلية بعنوان “موسم الدراق” وأخرى زجلية غزلية.

وجاءت مشاركة الشاعر عارف سلوم عيسى بقصيدة وطنية من الشعر العمودي بعنوان “ومضات من وحي تشرين” تحدث فيها عن تمسك السوريين بالإرادة والمقاومة رغم كل الظروف استكمالاً لنهج تشرين التحرير.

الشاعر حسين محمد ألقى قصيدتين الأولى بعنوان “الوحي من بردى” تدعو إلى التمسك بالأرض بالرغم من الظروف الصعبة والثانية “المهر” وتحاكي معاناة شاب فقير وحبه لفتاة من عائلة غنية.

وشارك الشاعر عيسى ابراهيم بقصيدتين عموديتين الأولى بعنوان “دروب شاعر” وهي غزلية وتتحدث عن كيفية صياغة الفكرة للشاعر وكيف تصل إلى الجمهور والثانية قصيدة غزلية بقالب طريف.

بدورها شاركت الشاعرة حنان عبد اللطيف بقصيدة حملت عنوان الملتقى “نفحات شرقية من حمص العدية” وبقصائد وجدانية تتناول الوضع العام.

وقرأ الشاعر أحمد الحلاق قصيدتين الأولى عاطفية بعنوان “نفحات وعاشق” والثانية “الفاكهة الاستوائية” ليكون الختام مع الشاعرة عفاف محمد التي قرأت قصيدتين نثريتين الأولى غزلية بعنوان “الانتظار” والثانية حملت عنوان “غموض”.

مارينا قبو

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