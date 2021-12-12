الجزائر تتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب بعد مباراة ملحمية أمام المغرب

الدوحة-سانا

تأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب اليوم بعد فوزه بركلات الترجيح 5-3 على المغرب .

وكان الوقتان الأصلي والإضافي انتهيا بالتعادل 2-2 ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة منتخب الجزائر.

وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق ياسين براهيمي من ضربة جزاء في الدقيقة 62 قبل أن يدرك محمد ناهيري التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول سجل يوسف البلايلي الهدف الثاني للمنتخب الجزائري قبل أن يدرك بدر بانون التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الثاني.