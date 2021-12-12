بايدن يعلن الطوارئ في كنتاكي مع ارتفاع ضحايا الأعاصير إلى 78 قتيلاً

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم حالة الطوارئ في ولاية كنتاكي بسبب الأعاصير التي ضربت الولاية وخمس ولايات أخرى وأودت بحياة عشرات الأشخاص.

ونقلت رويترز عن البيت الأبيض قوله إن بايدن أمر بتقديم مساعدة فيدرالية للمتضررين جراء الإعصار.

وكان بايدن تحدث سابقاً مع حكام خمس ولايات ضربتها العواصف وهي اركنساس وإلينوي وكنتاكي وميزوري وتينيسي للتعبير عن التزامه بتسليم المساعدات بسرعة.

ووصف الرئيس الأمريكي في وقت سابق اليوم الأعاصير التي خلفت عشرات الضحايا في وسط الولايات المتحدة بأنها تشكل “مأساة تفوق التصور”.

وفي إحصائية جديدة ارتفعت حصيلة ضحايا الاعاصير والعواصف التي ضربت خمس ولايات أمريكية في وسط وجنوب البلاد إلى 78 شخصاً على الأقل فقد لقي سبعون شخصاً مصرعهم في ولاية كنتاكي وحدها فيما قضى ثلاثة آخرون في ولاية تينيسي وشخصان في اركسناو كما قضى شخصان في ايلينوي جراء انهيار مستودع لشركة أمازون مع تسجيل وفاة واحدة على الأقل في ميزوري.

وكانت حصيلة سابقة لضحايا هذه الأعاصير التي اجتاحت ولاية كنتاكي وخمس ولايات أمريكية أخرى اليوم هي أكثر من 70 قتيلاً.

وقال حاكم ولاية كنتاكي اندي بيير في مؤتمر صحفي: إن الأعاصير تسببت بانهيار منازل ومصانع ومستودعات على طريق امتد لأكثر من مئتي ميل”.

وأشار بيير إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 56 ألفاً من سكان كنتاكي معلناً حالة الطوارئ في الولاية ونشر قوات الحرس الوطني فيها.

ولفت إلى أن نحو 110 أشخاص كانوا في مصنع للشموع بالمنطقة عندما ضربه الإعصار وأسقط سقفه ما تسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا.

بدورها قالت كيانا بارسونز بيريز التي كانت في المصنع: إن السقف انهار بعد مدة قليلة من سماع العمال صوت الرياح القادمة والشعور بها.

وظهر في مقاطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من المباني في وسط مايفيلد وقد تحولت إلى أنقاض، إضافة إلى سيارات دفنت تحت الأنقاض والحطام كما ظهر في صور على تويتر برج مبنى محكمة مقاطعة غريفز وقد انهار.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency