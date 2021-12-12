القوات العراقية تستهدف تجمعات لإرهابيي (داعش) في ديالى

بغداد -سانا

استهدفت القوات الجوية العراقية اليوم تجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى وسط البلاد.

وجاء في بيان أمني عراقي تلقته مراسلة سانا في بغداد أن طائرات القوة الجوية العراقية وجهت ضربة جوية استهدفت خلالها 3 تجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي على سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى.

وكانت القوات العراقية ألقت في وقت سابق اليوم القبض على ستة إرهابيين في محافظة نينوى شمال البلاد واستهدفت أوكاراً لهم في صلاح الدين.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة ما تبقى من فلول إرهابيي “داعش” في عدد من مناطق البلاد.