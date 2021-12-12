فضيتان و9 برونزيات لسورية في بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة

المنامة-سانا

حقق منتخب سورية للريشة الطائرة فضيتين وتسع برونزيات في بطولة غرب أسيا لفئتي تحت الـ 15 و17 عاماً والتي اختتمت مساء اليوم في البحرين بمشاركة ثماني دول.

ففي فئة تحت 15 عاماً أحرزت فلة النجار و رنيم حاصباني فضية زوجي الإناث ورنيم حاصباني برونزية الفردي وبراء البرخو و فلة النجار برونزية الزوجي المختلط وبراء البرخو برونزية الفردي وشادي الأنصاري برونزية الفردي.

وفي فئة تحت 17 عاماً نالت سنا الزعبي وزينب بدور فضية زوجي الإناث وبرونزية الفردي لسنا الزعبي وبرونزية الفردي لزينب بدور وبرونزية المختلط لروني عثمان وسنا الزعبي ‏وبرونزية الفردي لروني عثمان وبرونزية الزوجي ذكور لشادي الأنصاري و براء البرخو.

وحصل منتخبنا على المركز الثاني في الترتيب العام بعد منتخب الأردن صاحب المركز الأول.

محمد الخاطر