بايرن ميونيخ يفوز على ماينز ومدربه يحقق رقماً قياسياً في البوندسليغا

برلين – سانا

فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على نظيره ماينز 2-1 في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل للبايرن كينجسلي كومان وجمال موسيالا في الدقيقتين الـ53 و الـ74 من زمن المباراة في حين سجل أونيساو هدف ماينز الوحيد في الدقيقة الـ30.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بايرن إلى 37 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز فيما يتوقف رصيد ماينز عند 21 نقطة في المركز الثامن.

ووفق شبكة اوبتا للإحصائيات فإن مدرب البايرن جوليان ناغلسمان حقق رقماً قياسياً بعد فوز فريقه ليصبح أصغر مدرب على الإطلاق يصل إلى 100 انتصار في البوندسليغا.