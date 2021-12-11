مقتل شخص في تبادل إطلاق نار مع الشرطة قرب القصر الملكي البريطاني

لندن-سانا

قتل شخص بالرصاص اليوم إثر تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالقرب من المقر الملكي بقصر كنسينغتون في العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت اسوشيتد برس عن شرطة العاصمة البريطانية قولها إن رجال الشرطة قدموا إلى منطقة كنسينغتون غرب لندن بناء على تقارير تفيد بأن رجلاً يحمل سلاحاً نارياً دخل مصرفاً ومكتب مراهنات في المنطقة لافتة إلى أن عناصرها أوقفوا المسلح الذي حاول الهروب بسيارة حيث وقع تبادل لإطلاق النار قرب منطقة تضم العديد من السفارات والقصر الذي يعد المقر الرسمي للأمير ويليام وعائلته في لندن إضافة إلى العديد من أفراد العائلة المالكة ما أسفر عن مقتل المسلح.

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث لا يندرج تحت قائمة الأعمال الإرهابية.