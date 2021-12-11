القبض على شخصين يقومان بسرقة محتويات السيارات بحلب

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي بحلب القبض على شخصين يقومان بسرقة مبالغ مالية ومحتويات عدة سيارات في حلب.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه وأثناء قيام إحدى دوريات فرع الأمن الجنائي في حلب بالمهام الموكلة إليها اشتبهت بأحد الأشخاص في حي الموكامبو وبتفتيش سيارته وجدت فيها مبالغ مالية كانت مخبأة بطريقة مريبة.

وذكرت الوزارة أنه وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة ثمانية ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية ومسدس حربي من ضمن سيارة كانت مركونة في حي الحمدانية بالاشتراك مع أحد أقاربه الذي ألقي القبض عليه أيضاً واعترف بإقدامه بالاشتراك مع المقبوض عليه على سرقة مبالغ مالية ومحتويات عدة سيارات ضمن أحياء مدينة حلب.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استرداد مبلغ وقدره ستة ملايين ليرة سورية من المبالغ المسروقة والمسدس الحربي ومكبرات صوت وسيتم تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء المختص.