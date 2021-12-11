لقاح كورونا متوافر في الأماكن العامة ذات التجمع الكبير

دمشق-سانا

وجود فريق طبي يقدم التطعيم ضد فيروس كورونا في مكان عام شجعني كثيراً على أخذ اللقاح مع أصدقائي، بهذه العبارة تحدثت الشابة جولي خضور بعد أن أخذت اللقاح خلال وجودها بأحد المولات التجارية بدمشق مساء اليوم.

ولفت أيهم الحموي الذي أخذ اللقاح أيضاً خلال وجوده بالمول مع أسرته للتسوق إلى أهمية هذه المبادرة التي تقوم بها وزارة الصحة لجهة إيصال اللقاح إلى مختلف الأماكن التي يوجد فيها عدد كبير من الأشخاص وأن مسؤولية حماية المجتمع من الأمراض السارية مسؤولية الجميع مؤكداً أنه تشجع على أخذ اللقاح واختار أحد أنواعه بعد استشارة الفريق الطبي الجوال.

خضور والحموي إلى جانب نحو 160 شخصاً ممن زوار المول تلقوا لقاح كورونا الذي توفره وزارة الصحة مجاناً من خلال الفرق جوالة بهدف زيادة عدد الأشخاص الملقحين ضد الفيروس ورفع الوعي المجتمعي بأهمية ذلك لتحقيق الأمن الصحي بالمجتمع وفق مدير المنطقة الصحية السابعة بمديرية صحة دمشق الدكتور كفاح خرتلك.

وأكد الدكتور خرتلك أهمية أخذ اللقاح للتخفيف من أعراض الإصابة بالفيروس في حال حدوثها ونسب دخول المشفى والوفيات مبيناً أن الوزارة إلى جانب إعطاء اللقاح في المراكز الصحية أطلقت منذ أكثر من شهر فرقاً جوالة لتقديم اللقاح للراغبين من العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات وبعدد من الأماكن العامة كالمولات والأسواق التجارية ومختلف الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة وهي مستمرة بذلك للوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص.

بدوره مسؤول اللقاح في الفريق الجوال يوسف عبد الكريم بين أن هذه الخطوة تأتي لتعميم الثقافة الصحية بأخذ اللقاح لتحقيق الحماية الفردية والجماعية حيث يجب أن تصل نسبة الأشخاص فوق سن الـ18 الذين أخذوا لقاح كورونا إلى أكثر من 60 بالمئة لتحقيق الأمن الصحي بالمجتمع موضحاً أنه سيتم إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح بنفس المكان بحسب الموعد المحدد أو عبر أحد المراكز الصحية بحسب رغبة الشخص متلقي اللقاح.

ولفت مدير الموارد البشرية في المول إلى أن إدارة المول حرصت على تقديم اللقاح للعاملين به بالتنسيق مع وزارة الصحة ثم توسعت شريحة الراغبين باللقاح لتشمل الراغبين من زوار المول.

يذكر أن وزارة الصحة منذ نهاية شهر تشرين الأول الماضي توسعت بعدد المراكز الصحية التي تقدم اللقاح ضد فيروس كورونا في جميع المحافظات لتصبح 967 مركزاً ومشفى إضافة إلى تخصيص 200 فريق جوال لزيارة الوزارات والجهات العامة لإعطاء اللقاح لمن يرغب.

راما رشيدي