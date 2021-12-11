مظاهرات في النمسا احتجاجاً على قيود كورونا

فيينا-سانا

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة النمساوية فيينا اليوم احتجاجاً على القيود المفروضة من قبل الحكومة على خلفية جائحة كورونا.

وذكرت وسائل إعلام نمساوية أن ساحات فيينا شهدت تجمعات لمحتجين مناهضين لقيود كورونا طالبوا أيضاً بوقف حملات التطعيم الإجباري واستقالة الحكومة.

وفي الـ22 من تشرين الثاني فرضت السلطات النمساوية إغلاقاً عاماً جديداً بسبب كورونا ينتهي غداً الأحد بالنسبة لمتلقي اللقاح والمتعافين من كوفيد 19 لكنه يبقى سارياً لغير المطعمين.

ويتوقع أن يبدأ في الأول من شباط المقبل سريان قانون يقضي بالتطعيم الإلزامي لجميع سكان النمسا الذين تتجاوز أعمارهم 14 عاماً ويعاقب عدم الامتثال بغرامة مالية قدرها 6ر3 آلاف يورو.