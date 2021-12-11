أول مدينة عائمة في العالم لمواجهة التغير المناخي

سيئول- سانا

تخطط كوريا الجنوبية لبناء أول مدينة عائمة مقاومة للفيضانات قادرة على استيعاب آلاف السكان في مساع غير تقليدية لمواجهة تأثيرات التغير المناخي.

ووفق موقع سكاي نيوز فإن المدينة ستقام على منصات تطفو على سطح الماء ترتفع أو تنخفض بناء على منسوبه بحيث تتجنب الغرق بينما ستأخذ البيوت فيها أشكال منصات عائمة تصنع لتنقل لاحقاً إلى موقعها في مبان يصل ارتفاعهاً إلى 7 طوابق.

وستمثل المدينة العائمة حلاً للمناطق الساحلية المهددة بالغرق بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر الناجم عن الاحتباس الحراري أحد أخطر التأثيرات للتغير المناخي.

وستتصل الأحياء في المشروع مع بعضها عبر شبكة مسارات وممرات تتيح التنقل بحسب المجموعة المسؤولة عن التصميم وسيعتمد السكان على السيارات الكهربائية والعبارات التي تعمل بالطاقة الشمسية لتنقلهم إلى البر الرئيسي.

وستكون المدينة ذاتية الاكتفاء وخالية من النفايات حيث ستضم مزارع مائية ومحطات لتوليد الطاقة النظيفة ومراكز لمعالجة المياه ومستودعات لتخزين مياه الأمطار.

وسيبدأ المشروع الذي أطلق عليه اسم أوشيانيكس قبالة ساحل كوريا الجنوبية العام المقبل وهو ثمرة تعاون بين بلدية بوسان ووكالة التنمية الحضرية التابعة للأمم المتحدة ومن المتوقع أن يصبح جاهزاً للسكن عام 2025 ويستوعب عند اكتماله 10 آلاف شخص.