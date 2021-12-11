دمشق-سانا

ألقى عناصر فرع الأمن الجنائي في الحسكة القبض على شخص ألقى قنبلة على منزل صديقه في المدينة أدت إلى وفاة امرأة وإصابة ابنتها.

وذكرت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني اليوم أن “فرع الأمن الجنائي في الحسكة ألقى القبض على شخص قام بإلقاء قنبلة على منزل صديقه في حي النشوة الغربية بالمدينة أدت إلى وفاة مواطنة وإصابة ابنتها” مشيرة إلى أنه بالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ذلك بسبب خلافات شخصية بينه وبين صديقه.

وأوضحت الوزارة أنه وبالتدقيق بوضع الشخص المذكور تبين أنه توجد بحقه عدة إذاعات بحث بجرائم سلب الدراجات النارية بالعنف وقيامه بترويج وتعاطي الحبوب المخدرة وما زالت التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع المتورطين وإلقاء القبض عليهم وسيتم تقديمه للقضاء المختص.

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