دراسة: المضادات الحيوية علاج أولي لمرضى الزائدة الدودية

واشنطن-سانا

توصلت دراسة حديثة إلى أن المضادات الحيوية تعد الآن علاجاً أولياً لمعظم الأشخاص المصابين بالتهاب الزائدة الدودية.

ووفق مجلة نيو انغلاند الطبية أوضحت الدراسة التي أجراها باحثون من الكلية الأمريكية للجراحين أن المضادات الحيوية هي العلاج المناسب للكثير من المرضى الذين يعانون التهاب الزائدة الدودية وذلك وفقاً للنتائج النهائية للمقارنة بين عقاقير المضادات الحيوية واستئصال الزائدة الدودية وبين الإرشادات الحديثة لعلاجها.

وقال الباحث الرئيسي وأستاذ مشارك في الجراحة في كلية الطب بجامعة واشنطن إن المضادات الحيوية هي العلاج المناسب لكثير من مرضى التهاب الزائدة الدودية ولكن ليس جميعهم على الأرجح مضيفاً إن هناك مزايا وعيوباً لكل علاج.

ومن المهم للجراحين والمرضى مناقشة إيجابيات وسلبيات كل من الجراحة والمضادات الحيوية في تحديد العلاج الأفضل لذلك الشخص في التوقيت المناسب.