صيانة مراكز تحويل وشبكات كهربائية في الحسكة

الحسكة-سانا

أجرت ورشات الصيانة في الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة إصلاح الأعطال الفنية التي حدثت لبعض مراكز التحويل الكهربائي والشبكات المتوسطة والمنخفضة خلال الأسبوع الماضي في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن الورشات أنجزت في مدينة الحسكة إصلاح محولات كل من المراكز زهدي وجان حجار والقسم الفني وسويحل الغربي وعبدالرحمن أمين وعصام بغدي وعدنان المالكي وسعود ومساكن الأطباء وأبو جورج ومستوصف السل والمفتي الهوائية وسوق الهال والمريديان وحنتوش إضافة إلى صيانة خطوط المتوسط 20 ك.ف وشملت المطاحن و المداجن والمعامل والاتصالات والقرميد.

ولفت المهندس عكلة إلى أن ورشات قسم كهرباء القامشلي أنجزت صيانة شبكات ومحولات كل من مراكز حديقة دهام وزبير ومساكن الضباط وحسن باران والحمدانية وكازية جرموكللي، وحديقة السياحي وحشيشو والكرم ومسبق علاء وحجي بشار وأبو غياث ولولي والسلام، وعلي زينال والمنصور ومستوصف الخليج والكندي وحاتم الطائي ومعن بن زائدة وبنك الدم ومساكن رميلان وحديقة دريم لاند والأخطل وجامع البشير إضافة إلى صيانة خطوط 20 ك. ف وشملت الشعبة والنادي الزراعي و شيخ عجيل وطرطب وأحمد شوقي ومانوك والصالات والصوامع.